Что известно о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области

Группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа. Как сообщает источник, артиллерия и авиация работают по диверсантам, проникнувшим на территорию.
В районе села Дроновка огнем от рубежей отогнали вражеский танк и несколько единиц техники. Рядом с селом Козинка сбили дрон. Там же, по предварительным данным, находится группа диверсантов.
В том же селе жителей эвакуировали. Местная администрация сообщила, что ситуация в населенном пункте тяжелая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о "набеге". Он заявил, что главной целью этого маневра является отвлечение внимания от потери Бахмута украинской армией.
Также он заверил, что сил и средств на ликвидацию группы достаточно. Сейчас ВС РФ, Росгварлия, ФСБ и пограничники ликвидируют диверсионно-разведывательную группу.
Ранее осколки авиабоеприпаса с Су-34 после мощного взрыва залетели в квартиры белгородцев.