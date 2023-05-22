22 мая
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Политика
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Что известно о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области

На территорию Белгородской области проникла группа ВСУ. О событиях, происходящих в регионе, рассказал Telegram-канал SHOT.

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа. Как сообщает источник, артиллерия и авиация работают по диверсантам, проникнувшим на территорию.

В районе села Дроновка огнем от рубежей отогнали вражеский танк и несколько единиц техники. Рядом с селом Козинка сбили дрон. Там же, по предварительным данным, находится группа диверсантов.

В том же селе жителей эвакуировали. Местная администрация сообщила, что ситуация в населенном пункте тяжелая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о "набеге". Он заявил, что главной целью этого маневра является отвлечение внимания от потери Бахмута украинской армией.

Также он заверил, что сил и средств на ликвидацию группы достаточно. Сейчас ВС РФ, Росгварлия, ФСБ и пограничники ликвидируют диверсионно-разведывательную группу.

Ранее осколки авиабоеприпаса с Су-34 после мощного взрыва залетели в квартиры белгородцев.

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