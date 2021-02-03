Будет сидеть. Как шел суд над Алексеем Навальным

Симоновский суд Москвы, заседание которого только что завершилось в Мосгорсуде, вынес решение по делу Алексея Навального и заменил ему условный срок на реальный. После вступления в силу постановления суда оппозиционный политик будет отправлен в колонию общего режима на 2 года 8 месяцев. «Не грусти, все будет хорошо», — сказал политик супруге, когда его выводили из зала судебного заседания.

Позиция ФСИН

Заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный требовала ФСИН. На суде представитель ФСИН заявил о неоднократных нарушениях Навальным испытательного срока, из-за которых ему продлили его еще на год.

По его словам, в течение 2020 года Навальный систематически нарушал явку в инспекцию, в том числе и до отравления, и получал предупреждения об отмене условного срока.

У здания Московского горсуда. 2 февраля 2021 года. @cocodenala

Кроме того, он сказал, что Навальный лечился в клинике «Шарите» в Германии до 23 сентября. «Период реабилитации не указан, факт реабилитации не подтвержден», -заявил он. О фактическом месте нахождения Навального ФСИН не было известно.

В итоге представитель ФСИН просил отменить условный срок Навальному и исполнить реальное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года. @shikonkarate

Позиция защиты Навального

Защита политика ответила, что он находился на лечении в Германии и вернулся в Россию через два дня после окончания курса реабилитации.

Он предоставил справку о том, что находился в клинике до 23 сентября, а затем проходил амбулаторное лечение. Адрес Навального в Германии был указан в уведомлении.

В Московском городском суде. @ artwork_reference

Пропуски в уголовно-исполнительной инспекции в начале 2020 года сам Навальный объясняет тем, что по прежнему порядку он отмечался по четвергам (два раза в месяц), а не по понедельникам. Инспекцию это устраивало. Дни были обговорены с инспекцией.

Потом он начал приходить по понедельникам, сообщает «Эхо Москвы».

Алексей Навальный во время заседании находился в зале суда — в «аквариуме».

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года. @shikonkarate

Позиция прокурора

По сообщению «Эха Москвы», прокурор попросил отправить Навального в колонию общего режима, но засчитать срок под домашним арестом.

Кроме того, он просил вынести частное представление в адрес начальника инспекции ФСИН за ненадлежащий контроль за Навальным.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года. @shikonkarate

Вывод судьи

Позицию Навального, утверждавшего, что он не скрывался от ФСИН, судья Наталья Репникова сочла несостоятельнойя. До госпитализации в августе он не являлся в инспекцию без уважительных причин, сообщает «Эко Москвы».

«Навальный неоднократно не являлся в инспекцию без уважительных причин», — сказала судья. Она отменила условный срок по делу «Ив Роше», заменив его на реальный — 3,5 года.

Но суд учел время нахождения под домашним арестом, и с учетом этого Навальный проведет в колонии 2 года 9 месяцев. Срок исчисляется со дня вступления постановления суда в силу.

Обстановка у суда

Решение суда принималось при большом стечении журналистов и сочувствующих. Полиция еще утром оцепила район вокруг суда, к зданию пускали только журналистов и участников процесса.

Еще до начала заседания: утром, у Мосгорсуда проходили массовые задержания людей, пришедших поддержать оппозиционера, под раздачу попали и некоторые журналисты.

По последним данным, задержаны более 300 человек, сообщает «Дождь» со ссылкой на информацию «ОВД-Инфо». Среди них 11 журналистов.

Акция в поддержку Навального. Барнаул , 31 января. altapress.ru

Вернулся и был арестован

Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии, куда он попал в результате отравления. Его задержали в аэропорту Шереметьево.

Затем Химкинский районный суд, заседавший прямо в полицейском участке, вынес решение об аресте оппозиционного политика.

После ареста жители различных городов России вышли на массовые несанкционированные акции 23 и 31 января.

В Барнауле первая акция была многочисленная — на нее пришли, по скромным оценкам, около 1,5 тыс. человек. Во второй акции участвовало около 250 человек.