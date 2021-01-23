Более 1,5 тысячи барнаульцев вышли на акцию в поддержку Навального (обновлено)

Протестующие вышли на площадь к уже митингующим сторонникам партии ЛДПР, чей пикет согласовала мэрия Барнаула. Вновь прибывшим полиция зачитала предупреждение о нарушении социальной дистанции.
По примерным оценкам, к 14 часам дня на площадь вышли более 1,5 тысяч барнаульцев с плакатами. О задержаниях не сообщается.
«У площади Советов сейчас проходит митинг ЛДПР. Полицейские огородили их митинг и не дают нашим протестующим подойти к памятнику Ленина», — сообщает Telegram-канал барнаульского штаба Навального.
Примерно через 20 минут после начала акции толпа на площади начала собираться в колонну и двинулась по проспекту Ленина в сторону речного вокзала.
Обновлено 14:50
Telegram-канал «Алтайские крайности» сообщил, что силовики перекрыли движение на пересечении улиц Ленина и Анатолия. Начались задержания.
Обновлено 15:15
Корреспондент altapress.ru сообщает, что задержание не состоялись. Один из участников шествия бросал в полицию снежками, а потом побежал наутёк. Нарушителя догнать не удалось.
Напомним, Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс реабилитации, и арестовали на 30 суток.
После этого сторонники политика анонсировали проведение митинга в субботу, 23 января, в нескольких городах России.
В некоторых сибирских регионах объявили, что акции будут незаконными. К примеру, в красноярском МВД заявили, что они «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».
Между тем, как сообщили altapress.ru осведомленные источники из правоохранительных органов, возможны задержания активистов. Примечательно, что ведомства не высказывали официальную позицию по «субботней прогулке».