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Политика

Более 1,5 тысячи барнаульцев вышли на акцию в поддержку Навального (обновлено)

Днем в субботу 23 января в Барнауле, как и по всей стране, начались акции в поддержку Алексея Навального. В 14:00 на площади Советов собрались более тысячи горожан.

Акция в поддержку Алексея Навального в Барнауле 23 января 2021 года.
Акция в поддержку Алексея Навального в Барнауле 23 января 2021 года.
t.me/altaikrai

Протестующие вышли на площадь к уже митингующим сторонникам партии ЛДПР, чей пикет согласовала мэрия Барнаула. Вновь прибывшим полиция зачитала предупреждение о нарушении социальной дистанции.

По примерным оценкам, к 14 часам дня на площадь вышли более 1,5 тысяч барнаульцев с плакатами. О задержаниях не сообщается.

«У площади Советов сейчас проходит митинг ЛДПР. Полицейские огородили их митинг и не дают нашим протестующим подойти к памятнику Ленина», — сообщает Telegram-канал барнаульского штаба Навального.

Примерно через 20 минут после начала акции толпа на площади начала собираться в колонну и двинулась по проспекту Ленина в сторону речного вокзала.

Обновлено 14:50

Telegram-канал «Алтайские крайности» сообщил, что силовики перекрыли движение на пересечении улиц Ленина и Анатолия. Начались задержания.

Обновлено 15:15

Корреспондент altapress.ru сообщает, что задержание не состоялись. Один из участников шествия бросал в полицию снежками, а потом побежал наутёк. Нарушителя догнать не удалось.

Напомним, Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс реабилитации, и арестовали на 30 суток.

После этого сторонники политика анонсировали проведение митинга в субботу, 23 января, в нескольких городах России.

В некоторых сибирских регионах объявили, что акции будут незаконными. К примеру, в красноярском МВД заявили, что они «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

Между тем, как сообщили altapress.ru осведомленные источники из правоохранительных органов, возможны задержания активистов. Примечательно, что ведомства не высказывали официальную позицию по «субботней прогулке».

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