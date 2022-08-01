Чубайса госпитализировали в реанимацию

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса госпитализировали в европейскую клинику в реанимацию, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ксении Собчак.

По словам Собчак, она связалась с женой Чубайса Авдотьей Смирновой — та рассказала, что мужу стало плохо внезапно, «начали отниматься руки и ноги».

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — прокомментировал сам Чубайс.

Его брат, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс заявил «Ленте.ру», что не в курсе госпитализации родственника.

Напомним, что президент Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса 25 марта.

В апреле стало известно, что бывший глава «Роснано» обосновался в Италии.