1 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Чубайса госпитализировали в реанимацию

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса госпитализировали в европейскую клинику в реанимацию, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ксении Собчак.

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
spichky.ru.

По словам Собчак, она связалась с женой Чубайса Авдотьей Смирновой — та рассказала, что мужу стало плохо внезапно, «начали отниматься руки и ноги».

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — прокомментировал сам Чубайс.

Его брат, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс заявил «Ленте.ру», что не в курсе госпитализации родственника.

Напомним, что президент Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса 25 марта.

В апреле стало известно, что бывший глава «Роснано» обосновался в Италии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость