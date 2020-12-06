CША уже много лет считают россиян японцами

Японское издание обратило внимание на правила проведения розыгрышей американских грин-карт, опубликованные на сайте Госдепартамента.
«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.
Программа Diversity Visa проводится с 1990 года, и каждый год отбирает 55 тыс. иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.
Напомним, Вашингтон и Токио считают Южные Курилы частью Японии. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и суверинитет не подлежит оспариванию.
Япония претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Ранее новый премьер Японии заявил, что эту часть России необходимо забрать.
В местных СМИ призвали всех действующих депутатов обеих палат японского парламента «биться насмерть за возврат» островов.