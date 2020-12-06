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Политика

CША уже много лет считают россиян японцами

США признали россиян, родившихся на Курилах, японцами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету Hokkaido Shimbun.

Россияне радуются победе нашей сборной над испанцами.
Россияне радуются победе нашей сборной над испанцами.
из открытых источников в интернете

Японское издание обратило внимание на правила проведения розыгрышей американских грин-карт, опубликованные на сайте Госдепартамента.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года, и каждый год отбирает 55 тыс. иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.

Напомним, Вашингтон и Токио считают Южные Курилы частью Японии. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и суверинитет не подлежит оспариванию.

Япония претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Ранее новый премьер Японии заявил, что эту часть России необходимо забрать.

В местных СМИ призвали всех действующих депутатов обеих палат японского парламента «биться насмерть за возврат» островов.

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