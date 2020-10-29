Суга смотрит на Курилы. Премьер Японии назвал часть России, которую нужно забрать

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что южная часть Курильских островов должна войти в состав Японии, пишет « Lenta.Ru ».

По словам японского премьера, южная часть Курил в настоящее время является предметом переговоров Токио и Москвы.

«Это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — заявил Суга.

Он также рассказал, что в сентябре созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, подчеркнул премьер, обе стороны выразили готовность продолжить диалог по судьбе островов.

Напомним, Япония заявляет свои права на Курильские острова. Москва считает их своей территорией, ссылаясь на акт о капитуляции во Второй мировой войне, согласно которому Япония потеряла суверенитет над островами.

Ранее японцы оценили шансы на передачу Курил, после того как Есихидэ Суга пришел на место Синдзо Абэ.

В местных СМИ призвали всех действующих депутатов обеих палат японского парламента «биться насмерть за возврат» островов.