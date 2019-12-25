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Политика

Дать на елочку. Депутат Госдумы предложил выдавать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России «новогодний капитал», сообщает RT.

Пенсионер в Бийске.
Пенсионер в Бийске.
Скрин с видео.

Письмо с соответствующей инициативой Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

В предложении говорится, что «новогодний капитал» должны предоставлять одиноким пенсионерам.

На эти деньги, по мнению, депутата, получатели могли бы без ущерба для личного бюджета приобрести все необходимые праздничные атрибуты и продукты к новогоднему столу.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — говорится в письме.

Сумма «новогоднего капитала» не уточняется. Между тем, как подчеркивает депутат, выплаты необходимо привязать к средней пенсии по регионам России.

Ранее Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал» для сбора детей в школу.

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