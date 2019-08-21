В Госдуме предложили для сбора детей в школу ввести «первосентябрьский капитал»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести для родителей компенсации, которые помогли бы им купить школьные принадлежности.

Соответствующее обращение уже отправлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

По мнению депутата, далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе подготовить ребенка к школе без ущерба для бюджета, поскольку даже минимальный набор принадлежностей (канцтовары, одежда, обувь и так далее) стоит достаточно дорого, пишет Regnum.

В связи с этим парламентарий предложил ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу. Вместе с тем конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

В 2018 году в России, по данным опросов ВЦИОМ, подготовка ребенка к школе обходилась родителям в среднем в более чем 21 тыс. рублей. Так, порядка половины от этой суммы тратилось на покупку школьной формы и обуви.

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Еще около 2,5 тыс. рублей шло на приобретение письменных принадлежностей, рюкзака и учебно-методических материалов.

Как уже сообщал altapress.ru, минимальный набор для школьника обойдется в Барнауле в 6 тыс рублей.