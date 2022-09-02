Деликатно рассказать о личной жизни российского лидера пообещал автор книги «Путь Путина»

Он намерен отправить подписанный экземпляр книги президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

В книге есть глава о личной жизни российского лидера. По словам автора, она написана «довольно деликатно, потому что личная жизнь, и Владимир Владимирович тоже придерживается этого принципа — это личное дело каждого человека».

Пресс-служба главы государства для иллюстраций предоставила фото из загородной резиденции Путина. Многие снимки сделаны в неформальной обстановке, пишет Газета.Ru

Ранее Путин рассказал, как подрабатывал таксистом до президентства. Между тем известный российский продюсер заявлял, что снимет сериал о приходе к власти Путина. В основу ляжет книга журналиста Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать».

Продюсер Александр Роднянский считает, что эта история покажет эволюцию мышления президента РФ. По его мнению, сериал станет российской версией «Карточного домика».