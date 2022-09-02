2 сентября
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Политика

Деликатно рассказать о личной жизни российского лидера пообещал автор книги «Путь Путина»

Секретарь Союза журналистов РФ Рафаэль Гусейнов написал книгу «Путь Путина».

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
kremlin.ru

Он намерен отправить подписанный экземпляр книги президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

В книге есть глава о личной жизни российского лидера. По словам автора, она написана «довольно деликатно, потому что личная жизнь, и Владимир Владимирович тоже придерживается этого принципа — это личное дело каждого человека».

Пресс-служба главы государства для иллюстраций предоставила фото из загородной резиденции Путина. Многие снимки сделаны в неформальной обстановке, пишет Газета.Ru

Ранее Путин рассказал, как подрабатывал таксистом до президентства. Между тем известный российский продюсер заявлял, что снимет сериал о приходе к власти Путина. В основу ляжет книга журналиста Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать».

Продюсер Александр Роднянский считает, что эта история покажет эволюцию мышления президента РФ. По его мнению, сериал станет российской версией «Карточного домика».

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