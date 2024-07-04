День 862-ой. Самое важное к утру 4 июля

Эксперты по внешней политике призвали НАТО не приглашать Украину в альянс. 61 эксперт в области внешней политики подписал открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Они отмечают, что дальнейшее продвижение Украины в состав НАТО сделает страну «ареной затяжных разборок».

Омбудсмен Украины: родственники чиновников выехали под предлогом помощи сиротам. Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что в 2022 году родственники киевских чиновников выехали за границу, сопровождая детей-сирот. По его словам, эта схема использовалась, чтобы нелегально уехать и избежать мобилизации.