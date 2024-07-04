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Политика

День 862-ой. Самое важное к утру 4 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Эксперты по внешней политике призвали НАТО не приглашать Украину в альянс. 61 эксперт в области внешней политики подписал открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Они отмечают, что дальнейшее продвижение Украины в состав НАТО сделает страну «ареной затяжных разборок».

  • Омбудсмен Украины: родственники чиновников выехали под предлогом помощи сиротам. Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что в 2022 году родственники киевских чиновников выехали за границу, сопровождая детей-сирот. По его словам, эта схема использовалась, чтобы нелегально уехать и избежать мобилизации.

  • Песков исключил участие Эрдогана в переговорах по Украине в качестве посредника. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в роли возможного посредника на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане.

Армия.
Армия.
unsplash.com

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