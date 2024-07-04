День 862-ой. Самое важное к утру 4 июля

Главные новости
-
Эксперты по внешней политике призвали НАТО не приглашать Украину в альянс. 61 эксперт в области внешней политики подписал открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Они отмечают, что дальнейшее продвижение Украины в состав НАТО сделает страну «ареной затяжных разборок».
-
Омбудсмен Украины: родственники чиновников выехали под предлогом помощи сиротам. Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что в 2022 году родственники киевских чиновников выехали за границу, сопровождая детей-сирот. По его словам, эта схема использовалась, чтобы нелегально уехать и избежать мобилизации.
-
Песков исключил участие Эрдогана в переговорах по Украине в качестве посредника. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в роли возможного посредника на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане.
Одной строкой
При атаке БПЛА по белгородскому селу пострадали родители и их 16-летний сын
Число пострадавших при атаке на подстанцию в Энергодаре выросло до девяти
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $150 млн
В Белгородской области от атаки ВСУ пострадал мужчина
Самое важное - в нашем Telegram-канале