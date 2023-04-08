День 408-й. Самое важное к утру 8 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 7 апреля
На донецком направлении российские войска ликвидировали порядка 260 украинских военных;
На краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 50 единиц личного состава и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;
На купянском направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ;
На южнодонецком и запорожском направлениях украинские войска потеряли до 20 единиц личного состава и гаубицу Д-20;
На херсонском направлении уничтожено до 14 украинских военных и три самоходных орудия;
В ДНР, ЛНР и Херсонской области ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт, а также два склада боеприпасов ВСУ;
За сутки российские войска поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях;
ПВО РФ перехвачено два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено 11 украинских беспилотников.
Запорожская сечь. В ожидании наступления ВСУ
Активность украинских диверсантов на запорожском направлении возросла, указал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, диверсанты готовят почву для наступления ВСУ. Рогов отметил, что из-за особенностей рельефа местность может произвести впечатление слабого звена, однако здесь уже подготовлено несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Вместе с тем, он с осторожностью отнесся к опубликованным в социальных сетях документам, в которых, якобы, содержатся секретные планы НАТО по усилению украинских подразделений в преддверии весеннего наступления. В администрации президента США заявили, что расследуют утечку, однако Рогов выразил мнение, что это может оказаться классической операцией по дезинформации, передает ТАСС.
Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Блинкена Москву не беспокоят, но российские военные тщательно отслеживают и учитывают всю информацию.
Помимо прочего, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Запорожской области 19 военных администраций, а советник главы его офиса Михаил Подоляк заявил, что Москве хочется сорвать украинское контрнаступление, но настоящие планы россияне скоро увидят на поле.
Биолаборатории США на Украине
О возобновлении американцами программы строительства биолабораторий на Украине и расширении формата подготовки украинских специалистов-биологов сообщил начальник российских войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Поскольку целью программы является разработка компонентов биологического оружия, Вашингтон старается скрыть правду об исследованиях.
Кроме того, Кириллов рассказал, что Штаты продолжают привлекать непрофильные ведомства к военно-биологическим программам — помимо Пентагона в них задействовано, например, американское Минэнерго. По мнению начальника войск РХБЗ, биообъекты США представляют угрозу для целых регионов — возле них могут распространяться опасные патогены.
Он также указал, что подконтрольный Штатам центр изучает возможность передачи патогена бруцеллеза человеку, а пандемия коронавируса искусственно подпитывается усовершенствованными штаммами со стороны. Относительно ковида Кириллов добавил, что вакцину Pfizer выпустили с серьезными побочными эффектами именно из-за сговора в США.
Геополитический пасьянс. Бразилия и «группа мира»
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал Киеву уступить Крым для достижения мира на Украине, а Евросоюз и Америку раскритиковал за втягивание в боевые действия. Он положительно оценил визиты в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, помощника президента Бразилии по международным делам Селсу Аморима, а также поездку президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай.
Да Силва выразил мнение, что это и есть начало тех переговоров, которые должны были пройти еще год назад, а также надежду на то, что после своего визита в Китай он сможет заявить о создании «группы мира». В эту группу он считает целесообразным помимо Китая и Бразилии включить Индию, а также Индонезию.
Тем временем, французские СМИ сетуют на то, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время визита в КНР не удалось убедить власти Народной Республики отказаться от поддержки России, а посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Запад не в том статусе, чтобы давать указания Пекину по конфликту на Украине.
Турция. Очередные переговоры
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обсуждал с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Он отметил, что Россия готова к диалогу по Украине только при учете интересов РФ, допустил возможность выхода из «зерновой сделки» и выразил надежду на то, что урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией не будут препятствовать «игроки из-за пределов региона».
Тем временем Чавушоглу напомнил, что пригласил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу в Турцию для обсуждения перспектив урегулирования на Украине, передает ТАСС.
Кроме того, в Москве прошли переговоры официального представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына и президента РФ Владимира Путина, на которых обсуждалась инициатива турецкой стороны о создании новой архитектуры международной безопасности.
Важное — одной строкой
Дефицит федерального бюджета России по итогам первого квартала текущего года достиг 2,4 трлн рублей;
Участникам СВО начали выдавать участки на берегах Крыма;
Bank of Americа прервал онлайн-конференцию из-за «жестко антиукраинской атмосферы» и пророссийских заявлений спикеров;
Каноническая Украинская Православная Церковь ходатайствует в суде о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры, которые находятся в госсобственности;
Прощание с военкором Максимом Фоминым (Владленом Татарским) состоится 8 апреля в 12:00 мск на Троекуровском кладбище;
С 1 июля 2023 года жители новых регионов РФ, проходившие военную и приравненную к ней службу, будут получать пенсии по российским нормам;
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что странам НАТО следует нарастить военные расходы так, чтобы они превысили 2% ВВП;
Впервые с 6 апреля 2022 года курс доллара превысил 83 рубля, евро — 91 рубля, юаня — 12 рублей;
Министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас сообщил, что украинские специалисты будут обучаться на острове разминированию;
Папа римский Франциск предложил установить перемирие на Украине с 9 апреля на две недели — на время Пасхи у католиков и православных;
ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск;
S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с «CCC+»;
Болгарские аграрии возобновили протесты против беспошлинного ввоза в страну дешевого украинского зерна, они также координируются с румынскими коллегами;
Начальник генштаба национальной обороны Греции Константинос Флорос заявил, что Греция может передать Киеву еще одну партию БМП-1;
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур не исключил закупку снарядов для Украины за пределами Европы, если в ЕС не успеют сделать за год нужное количество;
Россия выпустит противоспутниковые комплексы на основе МиГ-31 и Ил-76;
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что скоро умрет. В тюрьме он, якобы, подвергался пыткам и приобрел более 20 серьезных заболеваний;
Продажи чипов в мире просели на 20%, сильнее всего — в Китае;
Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что украинский конфликт превратился в тяжелую окопную борьбу;
Правоохранительные органы ФРГ зарегистрировали около 6 тысяч преступлений, связанных с событиями на Украине, с момента начала СВО;
На Украине ранены несколько литовцев из состава иностранного легиона;
Расследование еще 30 уголовных дел о преступлениях киевского режима завершено следователями СК России;
Украинский военнопленный заявил, что ВСУ не в силах организовать действия своих подразделений в районе Авдеевки под Донецком.
Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 7 апреля, 407-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.