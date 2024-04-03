3 апреля
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Политика

День 769-й. Самое важное к утру 3 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • МО РФ: артиллеристы обеспечили продвижение штурмовых групп ВС РФ на авдеевском направлении. Как рассказал старший офицер батареи с позывным Мэтью, огонь артиллерии предотвратил возможное контрнаступление ВСУ после того, как российские бойцы закрепились в лесополосах.

  • МО РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ в районе Красногоровки на донецком направлении. Огонь велся из ПТРК "Фагот", уточнили в ведомстве.

  • ЦКБР: ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ. Они крепятся к дрону и шлют сигналы о его местоположении, сообщил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

Одной строкой

Доллар — 92,58, евро - 99,55.

МО РФ заявило об уничтожении диверсантов на купянском направлении.

Снайпер 42-й дивизии рассказал об уничтожении двух бойцов ВСУ в районе Работина.

Разработчик рассказал об эффективности FPV-дронов с термокамерами против бронетехники ВСУ.

В России создают скоростные дроны-перехватчики с системами наведения.

Блинкен обсудил с Макроном Украину и Ближний Восток.

Разработчик сообщил, что в зону СВО направили 4,5 тыс. БПЛА "Черника-2".

Эксперт заявил, что уничтожавший Украину 10-летний проект Байдена провалился.

Reuters: Белый дом готов позволить возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине.

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