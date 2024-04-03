День 769-й. Самое важное к утру 3 апреля

МО РФ: артиллеристы обеспечили продвижение штурмовых групп ВС РФ на авдеевском направлении. Как рассказал старший офицер батареи с позывным Мэтью, огонь артиллерии предотвратил возможное контрнаступление ВСУ после того, как российские бойцы закрепились в лесополосах.

МО РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ в районе Красногоровки на донецком направлении. Огонь велся из ПТРК "Фагот", уточнили в ведомстве.