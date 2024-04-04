4 апреля
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Политика

День 770-й. Самое важное к утру 4 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В ЦКБР заявили, что разрекламированные Bayraktar и Switchblade не проявили себя в СВО. Гендиректор центра Дмитрий Кузякин назвал реальные боевые действия лучшим судьей в технических спорах.

  • ЦКБР: достижения частных разработчиков позволяют РФ держать паритет в войне дронов. Глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил важную роль беспилотников третьей волны.

  • Карлсон заявил, что США потратили миллиарды долларов на необъявленную войну против РФ. Журналист также отметил, что Киев не сможет победить в конфликте с Москвой.

Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 92,31, евро - 99,84.

Группировка "Центр" сообщила о поражении 400 выявленных целей ВСУ за сутки.

МО РФ: Ка-52 и Су-25 нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на авдеевском направлении.

МО РФ сообщило о поражении артиллеристами позиций и техники ВСУ на артемовском направлении.

МО РФ сообщило о поражении "Градом" ангара с несколькими гаубицами М777 ВСУ.

Politico: истребители F-16 уже неактуальны для ВСУ.

Кандидаты в президенты Словакии разошлись во мнении об оказании военной помощи Украине.

Италия заявила о намерении изучить вопрос создания фонда НАТО для Киева.

Конгрессвумен заявила, что помощью Киеву США приближают мировую войну.

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