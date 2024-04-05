Главные новости
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Евросоюз должен способствовать установлению мира на Украине, а не поддерживать конфликт. Фицо заверил, что Словакия хочет, чтобы «как можно скорее были остановлены все военные операции».
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал участившиеся заявления лидеров западных стран о том, что они не намерены вводить на Украину свои войска. Усомнившись в честности таких заявлений, Медведев призвал не брать в плен солдат НАТО, если те появятся в зоне СВО, а сразу их уничтожать. За каждого убитого западного солдата политик предложил выдавать премии.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти поддерживают инициативу о создании фонда для долгосрочной помощи Украине на $100 млрд. Однако, по словам министра, в нынешней финансовой модели идея нереализуема, поскольку НАТО не может коллективно собрать даже меньшие суммы.
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Доллар — 92,48 рубля. Евро — 100,11 рублей.
В Ростовской области силы ПВО уничтожили более 40 целей.
В МВФ призвали страны самостоятельно принимать решения по российским активам.
Дональд Туск отверг возможность отправки польских войск на Украину.
Венгрия выступила против создания фонда помощи Украине на $100 млрд.
Глава МИД Великобритании выступил против отправки западных войск на Украину.
Столтенберг: поддержка Украины — инвестиции в безопасность стран НАТО.
Путин: Россия не переводит экономику на военные рельсы.
Латвия планирует отправить на Украину инструктора по управлению дронами.
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