5 апреля
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Политика

День 771-й. Самое важное к утру 5 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Евросоюз должен способствовать установлению мира на Украине, а не поддерживать конфликт. Фицо заверил, что Словакия хочет, чтобы «как можно скорее были остановлены все военные операции».
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал участившиеся заявления лидеров западных стран о том, что они не намерены вводить на Украину свои войска. Усомнившись в честности таких заявлений, Медведев призвал не брать в плен солдат НАТО, если те появятся в зоне СВО, а сразу их уничтожать. За каждого убитого западного солдата политик предложил выдавать премии.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти поддерживают инициативу о создании фонда для долгосрочной помощи Украине на $100 млрд. Однако, по словам министра, в нынешней финансовой модели идея нереализуема, поскольку НАТО не может коллективно собрать даже меньшие суммы.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,48 рубля. Евро — 100,11 рублей.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили более 40 целей.

В МВФ призвали страны самостоятельно принимать решения по российским активам.

Дональд Туск отверг возможность отправки польских войск на Украину.

Венгрия выступила против создания фонда помощи Украине на $100 млрд.

Глава МИД Великобритании выступил против отправки западных войск на Украину.

Столтенберг: поддержка Украины — инвестиции в безопасность стран НАТО.

Путин: Россия не переводит экономику на военные рельсы.

Латвия планирует отправить на Украину инструктора по управлению дронами.

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