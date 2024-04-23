День 789-й. Самое важное к утру 23 апреля

Главные новости
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В "Алмаз-Антее" заявили, что ракеты российских ЗРК более дальнобойны, чем у Patriot. Максимальная дальность поражения аэродинамических целей американским Patriot составляет 160 км, баллистических - 60 км, у российского С-400 "Триумф" эти показатели составляют 380 км и 60 км соответственно.
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В России разработали и применяют в СВО системы для подавления дронов "Орк-2" и "Орк-3". В числе районов их применения ДНР, ЛНР и Запорожская область, уточнил генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Герань" Олег Жуков.
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ВСУ атаковали станцию техобслуживания автомобилей в Каховке. Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук обвинил Украину в том, что она воюет с мирным населением, так как не способна на большее.
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МО РФ: на запорожском направлении дроны ВДВ нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ.
МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении.
Мадуро раскритиковал военную помощь США Украине, Израилю и Тайваню.
В "Алмаз-Антее" сообщили, что их ЗРК адаптируют для работы против БПЛА в местах дислокации.
Лондон заявил о планах выделить Киеву пакет военной помощи на $617 млн.
Кулеба призвал ЕС не расслабляться после решения США о выделении помощи Украине
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