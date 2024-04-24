День 790-й. Самое важное к утру 24 апреля

Главные новости
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Эксперт считает, что ВСУ откажутся от контрнаступления. Вместо этого Украина начнет наносить удары по критическим объектам РФ, предположил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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В КНДР заявили, что военная помощь США Украине не остановит продвижение армии России. Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль назвал происходящее на Украине "справедливой священной войной за защиту суверенных прав и безопасности государства".
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Эксперт: крах Украины приведет к дискуссии между соседними странами о ее территории. При этом экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Россия будет выступать за создание современной демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО.
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В Смоленской области после атаки БПЛА произошли пожары на топливо-энергетических объектах.
Минобороны РФ сообщило о поражении гаубицами до отделения ВСУ на правом берегу Днепра.
Сенат США поддержал пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю.
Киев отправил на фронт циркового артиста из-за подозрений в связи с коллегами из РФ.
В пригороде Воронежа после падения БПЛА загорелся частный дом.
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