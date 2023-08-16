День 537-й. Самое важное к утру 15 августа

Тверской суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. руб. отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова по статье о дискредитации армии;

Фонд Wikimedia оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации на территории Украины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на суд;

Спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в стране усилят контроль за выездом мужчин призывного возраста за границу во время военного положения;

Минобороны РФ сообщило, что ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима, а военно-промышленному комплексу Украины был нанесен значительный ущерб;

Шведская компания SKF, производящая подшипники, сообщила, что ее завод в Луцке на западе Украины подвергся ракетному обстрелу, погибли три человека;

По данным Bloomberg, власти РФ могут частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля;

ЦБ РФ установил курс доллара на 16 августа на уровне 97,42 рубля, евро — 106,57 рубля;

Правительство Украины передало госкомпании «Укрнафта» три арестованных ранее компании, принадлежавшие российскому ПАО «Татнефть»;

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс оперативно выделить Украине дополнительную помощь на $24,1 млрд для поддержки страны в военной, экономической и гуманитарной областях;

Швеция готова предоставить Украине военную помощь на $313 млн;

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что власти страны заложили в бюджет средства на поддержку Украины на ближайшие годы;