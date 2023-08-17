День 539-й. Самое важное к утру 17 августа

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский признал осложнение обстановки на купянском направлении, где в последние недели ведут наступление российские военные. Он заявил, что российская армия планирует взять Купянск;

Белый дом опроверг сообщения об обсуждении возможности включения Украины в НАТО при отказе Киева от территорий;

Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций, принятых Евросоюзом, сообщило швейцарское правительство;

По данным источников Financial Times, на совещании с правительством 16 августа президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством ужесточение валютного контроля;

НАПК: на Украину приглашено руководство компаний, которые не ушли из России и внесены в украинский список «международных спонсоров войны», чтобы увидеть конкретные решения по их выходу или сокращению деятельности на российском рынке;

Еврокомиссия перенаправит €135 млн, предназначавшиеся для межрегиональных программ на 2021-2027 годы в России и Белоруссии, на аналогичные программы на Украине и в Молдавии;

Россия вместе с партнерами прорабатывает альтернативы зерновой сделке, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов;

Из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза, это первое судно, воспользовавшееся открытым Украиной временным коридором в Черном море, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков;

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект о лишении живущих в стране россиян и белорусов права голосовать на выборах в органы местного самоуправления;

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность польской ассоциации «За свободную Россию», участники которой якобы агитируют россиян вступать в ряды добровольческих батальонов в составе ВСУ;

Минобороны РФ сообщило, что на форуме «Армия-2023» заключило с предприятиями ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей;