День 539-й. Самое важное к утру 17 августа

Главные новости
- Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что выдавать российские паспорта иностранцам нужно одновременно с постановкой на воинский учет. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал также, что обсуждается идея лишать полученного российского гражданства мужчин, которые не хотят вставать на воинский учет.
- Цены на газ в Европе по итогам среды снизились почти на 5%, до $420 за тыс. кубометров, передает ICE. Тем временем, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией, который истекает в конце 2024 года, передает "Коммерсантъ".
- Курс доллара опустился ниже 95 рублей на фоне слухов о возможным мерах поддержки рубля правительством. В связи с активным переходом компаний во внешней экономической деятельности на рубли и валюты дружественных стран и изменением условий эффективность таких мер будет ниже, чем в прошлом году. Однако аналитики допускают опускание курса доллара ниже уровня 90 рублей.
Одной строкой
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский признал осложнение обстановки на купянском направлении, где в последние недели ведут наступление российские военные. Он заявил, что российская армия планирует взять Купянск;
Белый дом опроверг сообщения об обсуждении возможности включения Украины в НАТО при отказе Киева от территорий;
Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций, принятых Евросоюзом, сообщило швейцарское правительство;
По данным источников Financial Times, на совещании с правительством 16 августа президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством ужесточение валютного контроля;
НАПК: на Украину приглашено руководство компаний, которые не ушли из России и внесены в украинский список «международных спонсоров войны», чтобы увидеть конкретные решения по их выходу или сокращению деятельности на российском рынке;
Еврокомиссия перенаправит €135 млн, предназначавшиеся для межрегиональных программ на 2021-2027 годы в России и Белоруссии, на аналогичные программы на Украине и в Молдавии;
Россия вместе с партнерами прорабатывает альтернативы зерновой сделке, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов;
Из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза, это первое судно, воспользовавшееся открытым Украиной временным коридором в Черном море, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков;
Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект о лишении живущих в стране россиян и белорусов права голосовать на выборах в органы местного самоуправления;
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность польской ассоциации «За свободную Россию», участники которой якобы агитируют россиян вступать в ряды добровольческих батальонов в составе ВСУ;
Минобороны РФ сообщило, что на форуме «Армия-2023» заключило с предприятиями ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей;
Компанию «Группа "Вагнер"» зарегистрировали в Белоруссии. Ее деятельностью указаны «виды образования».