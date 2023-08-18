День 540-й. Самое важное к утру 18 августа

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на Украине внесло в список «международных спонсоров войны» Alibaba Group Holding Limited, владеющую AliExpress;

Прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву, заявили в ООН;

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление видео с фейками о спецоперации на территории Украины;

Минюст Украины подал иски о национализации имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании «Волга-Днепр»;

Турция готова гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, которые идут из портов Украины, сообщил телеканал Haber Global;

В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотников, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов;

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 15 ноября;

Депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что на Украине может быть объявлена всеобщая мобилизация, если стране будет грозить потеря государственности;

Украина за время контрнаступления получила 45 тысяч погибших и покалеченных, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко;

НАТО будет поддерживать Украину до ее победы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг;