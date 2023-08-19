День 541-й. Самое важное к утру 19 августа

Как узнал «Ъ», алкогольный концерн Pernod Ricard (владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat) готовится к закрытию представительства в России.

Часть конгрессменов США выступила против нового пакета военной помощи Украине после прогноза американской разведки относительно контрнаступления ВСУ — The Washington Post.

Минпросвещения РФ поддержало идею показывать в школах патриотические видеоролики о спецоперации на территории Украины — ТАСС со ссылкой на письмо с ответом замглавы ведомства Татьяны Васильевой.

Народный совет ЛНР принял закон, согласно которому глава региона избирается тайным голосованием депутатами из трех кандидатов, представленных российским президентом.

Суд в Москве заочно арестовал украинского бизнесмена, главу набсовета холдинга Global Spirits Евгений Черняка по делу о финансировании ВСУ.

В одной из башен IQ-квартала в комплексе «Москва-сити» объявляли эвакуацию. По данным Telegram-канала Baza, причиной стало ложное сообщение о прилете беспилотника.

МИД РФ сообщил, что Интерпол больше не сможет вести оперативно-разыскную деятельность в России.

Минтранс РФ: сверхлегкие беспилотники массой до 115 кг необходимо будет ставить на учет с 1 сентября 2024 года.

Власти США предупредили правительство Турции и частный сектор страны о «весьма реальном риске» санкций за помощь России в обходе ограничений против нее, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Гипермаркеты строительных материалов OBI в России переименуют в Domus осенью, сообщил ТАСС президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Канада ввела санкции против трех московских судов: Басманного, Хамовнического и Мосгорсуда.

Молочный производитель Danone в России переименуют в «Эйч энд Эн» с 18 по 24 сентября. Об этом компания сообщила в письме контрагентам. Документ приводят «РИА Новости» и DairyNews.

Москва расширила стоп-лист британских граждан, включив в него 54 человека. В частности, в него включены замминистра обороны Британии и прокурор МУС, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства.

Украинской армии по госконтракту поставили бракованные мины на 270 млн гривен (более 685 млн руб.). Произошло это перед началом российской спецоперации, сообщили в СБУ, обвинив три частные компании в использовании некачественного пороха.

Вода для жителей Донбасса по водоводу из Ростовской области поставляется в полном объеме — 288 тыс. кубометров в сутки, заявил замминистра обороны Тимур Иванов в интервью телеканалу «Звезда».

США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей, продолжая поддержку Украины.