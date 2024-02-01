1 февраля
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Политика

День 707-й. Самое важное к утру 1 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Лидеры 26 стран ЕС во второй раз попытаются уговорить Венгрию одобрить €50 млрд Украине. По информации источника, Будапешт утверждает, что готов снять вето, но только при выполнении условий, которые "неприемлемы для других стран"

  • Минздрав и "Защитники Отечества" готовят программу диспансеризации для ветеранов СВО. Председатель фонда Анна Цивилева считает, что углубленная диспансеризация необходима всем бойцам.

  • В результате украинского обстрела Никольского в ДНР ранения получили двое мужчин. В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что в Никитовском районе Горловки из-за украинской атаки поврежден частный жилой дом.

Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Одной строкой

Доллар — 90,02 рублей. Евро — 97,58 рублей.

Центр подготовки пилотов и цех по производству FPV-дронов открыли в зоне СВО.

Участникам СВО из Тувы к празднику Шагаа отправили мясо сарлыка и пельмени.

Нуланд заявила, что боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

Белый дом не видит альтернативы законопроекту о дальнейших ассигнованиях для Украины у США.

"Защитники Отечества" намерены выдавать удостоверения ветерана всем бойцам СВО.

Развожаев заявил, что военные отразили массированную атаку на Севастополь.

В США считают, что прекращение Западом поддержки Украины приведет к победе России.

В Карачаево-Черкесии участники СВО получат до 100 тыс. рублей на газовое оборудование.

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