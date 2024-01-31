День 706-й. Самое важное к утру 31 января

Главные новости
- Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил всех жителей региона установить на мобильные устройства приложение МЧС России из-за риска ракетной опасности на удаленных от границы с Украиной территориях.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп — единственный политик, «способный остановить войну». По мнению венгерского премьера, если бы господин Трамп занимал президентский пост в феврале 2022 года, «войны в Европе бы не было».
- Еврокомиссия пока не разработала механизм передачи замороженных российских активов на нужды Украины. Сроки создания такого механизма также не определены, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.
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Доллар — 89,75 рублей. Евро — 97,01 рублей.
Politico: Украина может получить реактивные снаряды GLSDB от США 31 января.
Директор ЦРУ Бернс: 2024 год станет для Украины испытанием на выносливость.
Депутат Гончаренко: в Верховную раду направили новый законопроект о мобилизации.
В Госдуму внесен проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО.
Орбан одобрит финансирование Украины, если сумму будут утверждать ежегодно.
ТАСС: данные черных ящиков Ил-76 подтверждают, что он был сбит в воздухе.
Нидерланды выделили Украине €122 млн на снаряды и военное оборудование.
Блинкен сообщил о заметных последствиях приостановки помощи Украине от США.
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