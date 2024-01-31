31 января
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Политика

День 706-й. Самое важное к утру 31 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил всех жителей региона установить на мобильные устройства приложение МЧС России из-за риска ракетной опасности на удаленных от границы с Украиной территориях.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп — единственный политик, «способный остановить войну». По мнению венгерского премьера, если бы господин Трамп занимал президентский пост в феврале 2022 года, «войны в Европе бы не было».
  • Еврокомиссия пока не разработала механизм передачи замороженных российских активов на нужды Украины. Сроки создания такого механизма также не определены, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 89,75 рублей. Евро — 97,01 рублей.

Politico: Украина может получить реактивные снаряды GLSDB от США 31 января.

Директор ЦРУ Бернс: 2024 год станет для Украины испытанием на выносливость.

Депутат Гончаренко: в Верховную раду направили новый законопроект о мобилизации.

В Госдуму внесен проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО.

Орбан одобрит финансирование Украины, если сумму будут утверждать ежегодно.

ТАСС: данные черных ящиков Ил-76 подтверждают, что он был сбит в воздухе.

Нидерланды выделили Украине €122 млн на снаряды и военное оборудование.

Блинкен сообщил о заметных последствиях приостановки помощи Украине от США.

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