День 708-й. Самое важное к утру 2 февраля

Херш заявил о желании США реформ на Украине и завершения режима Зеленского. Журналист считает, что формирование новой стратегии развития республики "потребует консультаций и обучения ключевых патриотичных и реалистичных украинцев".

Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО. В Ростехе отметили, что в целом получили на машину положительные отзывы.