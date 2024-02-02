2 февраля
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Политика

День 708-й. Самое важное к утру 2 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Херш заявил о желании США реформ на Украине и завершения режима Зеленского. Журналист считает, что формирование новой стратегии развития республики "потребует консультаций и обучения ключевых патриотичных и реалистичных украинцев".

  • Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО. В Ростехе отметили, что в целом получили на машину положительные отзывы.

  • Подоляк рассказал о "негативном осадке" после провала наступления ВСУ. Советник главы офиса президента Украины признал, что у Вооруженных сил страны были "определенные тактические ошибки".

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,47 рублей. Евро — 97,94 рублей.

Белый дом заявил, что поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США.

В Адыгее открыли коворкинг по пошиву одежды для бойцов СВО.

Председательство Гайаны в СБ ООН намерено провести заседания по Украине в феврале.

МО: расчет САУ "Мста-СМ1" остановил проход в тыл украинской ДРГ на купянском направлении.

Сальдо сообщил об уничтожении терминала Starlink "Ланцетом" на херсонском направлении.

Минздрав заявил об усилении атак на медиков в Донбассе и Новороссии со стороны ВСУ.

Шольц заявил, что многие страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины.

Госпитальная летальность бойцов СВО в 2023 году достигла исторического минимума.

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