День 709-й. Самое важное к утру 3 февраля

Главные новости
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Тимошенко допустила, что усиление мобилизации приведет к противостоянию украинцев. Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине является еще более жесткой и может спровоцировать раскол и общественное противостояние.
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Politico: Прага требует от Брюсселя закупать снаряды для Киева в Южной Корее, ЮАР и Турции. Чехия, недовольная провалом обещаний ЕС поставить Киеву 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции, что противоречит намерению Брюсселя использовать закупки снарядов для финансирования военной промышленности Европы.
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Залужный доложил Зеленскому на ставке о сложной ситуации под Авдеевкой. Президент Украины рассказал, что на ставке обсуждался и вопрос наращивания фортификационных сооружений.
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Доллар — 91,05 рублей. Евро — 98,29 рублей.
Глава офиса президента Украины обсудил потребности Киева с экс-госсекретарем США.
Председатель ОБСЕ заверил Киев в поддержке со стороны организации.
На Ставрополье начнут проводить спартакиаду для ветеранов СВО.
Трюдо заявил, что Канада работает над выделением Украине дальнейшей материальной помощи.
В Нижегородской области участников СВО будут обучать литературным навыкам.
В Калининградской области участникам СВО компенсируют транспортный налог за 2022 год.
Болгария отправила Украине первые бронетранспортеры.
Путин назвал СВО священной битвой с новым изданием неонацизма.
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