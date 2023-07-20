День 511-й. Самое важное к утру 20 июля

Главные новости
- Минобороны России сообщило, что с 00:00 мск 20 июля все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева, говорится в заявлении. Украина проинформировала Агентство судоходства ООН о том, что создаст новый временный маршрут для экспорта зерна.
- Действия Константинопольского патриархата открыли путь к гонениям на православных Украины и принесли беды всему православию, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду в рамках прошедшего в Троице-Сергиевой лавре Архиерейского совещания. Патриарх отметил, что действия Фанара на Украине подтолкнули к разрушению церковного единства и напомнил, что в 2018 году пытался объяснить патриарху Варфоломею объективную картину положения на Украине, но тот предпочел ничего не услышать и осенью 2018 года, поправ священные каноны, вторгся на Украину, чтобы "упразднить" иерархию Украинской православной церкви и легализовать раскол, предоставив ему мнимую автокефалию.
- Офис президента ЮАР Сирила Рамафосы заявил, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, по этому поводу было принято обоюдное решение. При его принятии были учтены обязательства ЮАР по Римскому статуту, передает "Коммерсантъ". Россию на саммите БРИКС представит глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит 19 июля 42,4 млн куб. м, сообщает «Газпром»;
США могут в течение этой недели объявить о новых санкциях в отношении Киргизии за якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию;
Всемирный банк выделит грант в размере $240 млн на повышение надежности энергосистемы Украины, заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий;
Постоянные представители стран ЕС на встрече 19 июля намерены принять новые персональные санкции за действия, «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины»;
Москва примет участие в слушаниях суда ООН по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин;
Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября этого года;
Украинских военкомов начали проверять на предмет коррупции, заявил глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков;
Gazeta Polska сообщает, что в Польше ликвидировали «российскую шпионскую сеть», которая якобы планировала взрывы поездов с оружием для Украины;
Вероятность совершения Украиной теракта, направленного против Запорожской АЭС, остается высокой, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа;
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд, сообщает Пентагон;
США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявлений Минобороны РФ, сообщил Белый дом;
Группировка российских войск «Юг» применила в бою новейшие танки Т-14 «Армата».