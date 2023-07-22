День 513-й. Самое важное к утру 22 июля

Главные новости
- Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева арестовала бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября — по делу о призывах к экстремизму (ч. 2. ст. 280 УК РФ). Стрелков не признает вину, но готов сотрудничать со следствием, чтобы установить истину — адвокат Молохов.
- Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться в отсутствии военных грузов — замглавы МИД Вершинин. Перед этим в Минобороны Украины заявили, что украинская сторона будет рассматривать как военные цели все суда, следующие через Черное море в направлении морских портов России. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло отметил, что угрозы нападения на гражданские суда в Черном море неприемлемы.
- Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна после прекращения зерновой сделки — МИД России. В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, могут быть рассмотрены любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировые рынки. США вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке, но не считают, что ее можно заменить поставками по другим маршрутам — госсекретарь Блинкен.
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Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК «Вагнер».
Доставка топлива для АЗС Крыма идет постоянно, за последние сутки привезли 60 вагонов с бензином, который поступит на заправочные комплексы, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Украинские СМИ сообщили о трех за несколько часов сериях взрывов в Одесской области.
Путин 23 июля встретится с Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.
Официальный курс доллара США на 22 июля — 90,38 руб., евро — 100,66 руб., юаня — 12,58 руб. — ЦБ РФ.
Российский предприниматель Сергей Науменко, который пытался оспорить конфискацию Великобританией своей яхты из-за введения санкций против РФ, проиграл дело в британском суде — Reuters.
ООН обеспокоена сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов, считает, что они не должны использоваться — офис генсека Гутерриша.
Замгенсека НАТО заявил, что он информировал президента Украины о нежелании вступать в конфликт с Россией.
Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше 3 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ.
Власти Запорожской области будут наказывать топливных операторов за необоснованное завышение цен на розничную продажу топлива, заявил зампредседателя правительства региона по экономике Андрей Козенко.
Поселок Теткино Глушковского района Курской области обстреляли, повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества — губернатор Старовойт.
Села Вязовое и Графовка Белгородской области были обстреляны, пострадавших нет, повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередачи — губернатор региона Гладков.
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