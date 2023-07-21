День 512-й. Самое важное к утру 21 июля

Украина планирует национализировать один из крупнейших коммерческих банков страны — Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»);

Суд Франции по вопросам права на убежище постановил признать уклонистов от призыва в армию РФ имеющими право на получение статуса беженца;

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил создать в рамках Европейского фонда мира специальный механизм, который гарантировал бы Киеву военные поставки на сумму €5 млрд в год до 2027 года;

Временный поверенный в делах Исландии официально уведомил МИД РФ о приостановке с 1 августа деятельности своего посольства в Москве;

Литва признала факт взлома правительственных компьютерных систем, что могло привести к утечке данных состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО;

Британия сняла санкции с Олега Тинькова;

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом;

В Кремле считают поводом для повышенного внимания переброску Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией, отмечают агрессивность Варшавы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;

Созданы все условия, чтобы вернуть Бахмут (Артемовск) под контроль ВСУ, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский;

Бывший глава Мелитопольского района в Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует. По его словам, на месте водоема остались лужицы;

Медиахолдинг ВГТРК после начала военной операции на Украине продолжил заключать контракты с телеканалами во многих странах Запада, сообщает "Коммерсантъ";