День 514-й. Самое важное к утру 23 июля

Сальдо сообщил о почти полной ликвидации подтопления после ЧП на Каховской ГЭС. По его словам, в свои дома вернулись 2,5 тыс. человек. Сейчас местные власти принимают меры для обеспечения людей питьевой водой. Из-за снижения наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов где-то оказалось невозможным водоснабжение, сообщает врио губернатора.