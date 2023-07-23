День 514-й. Самое важное к утру 23 июля

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- Минобороны: по группе журналистов РИА Новости и «Известий» ВСУ ударили кассетными боеприпасами. Военкор Ростислав Журавлев (РИА Новости) погиб. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков, оператор телеканала Дмитрий Шилков. Также под обстрел попал корреспондент DW (признана в РФ иностранным агентом) Евгений Шилко.
- Корреспондент «Известий» Роман Польшаков, который получил ранения при обстреле в Запорожской области, сообщил, что перенес операцию на стопе. При этом, по его словам, три осколка еще остаются в его теле. У попавшего под обстрел оператора «Известий» Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.
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Сальдо сообщил о почти полной ликвидации подтопления после ЧП на Каховской ГЭС. По его словам, в свои дома вернулись 2,5 тыс. человек. Сейчас местные власти принимают меры для обеспечения людей питьевой водой. Из-за снижения наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов где-то оказалось невозможным водоснабжение, сообщает врио губернатора.
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