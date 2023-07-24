День 515-й. Самое важное к утру 24 июля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Он отметил, что одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста. Еще одна - примерно в 100 километрах от Гродно;

На Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались, сообщает газета Wall Street Journal;

Еврокомиссия продолжает работать над санкциями в отношении экспорта алмазов из России, сообщает телеканал RT;

Оборонный концерн Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию производства боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Украине;

Президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга срочно созвать совет Украина-НАТО;

Разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта зерна с Украины по Черному морю станут главной темой заседания Совета Украина-НАТО на уровне послов, которое состоится 26 июля в Брюсселе, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску;

Иностранные наемники на стороне ВСУ несут значительные потери «из-за своей глупости», заявил президент РФ Владимир Путин;

Владимир Путин сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек;

Украинские подразделения теряют на минных полях «очень много» саперов, некоторые военные выражают мнение, что достигнутое продвижение не стоит потраченных человеческих ресурсов и техники, пишет Kyiv Post;

В Запорожье подбили первый польский танк PT-91, поставленный Украине в рамках пакета военной помощи, сообщает Forbes Polska;

США отказывает Украине в поставках ракет ATACMS, дискуссий по этому вопросу нет;