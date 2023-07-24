24 июля
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Политика

День 515-й. Самое важное к утру 24 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Правозащитники 22 июля посетили бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в СИЗО «Лефортово». Они осмотрели его камеру, общаться с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Стрелков отказался. Об этом в своем Telegram-канале написал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что состояние экономик РФ и Белоруссии дает основания полагать, что в текущем году их ожидает хороший рост. Глава государства ожидает, что российская экономика в 2023 году вырастет более чем на 2%, а белорусская — на 3,7%, передает «Коммерсантъ».
  • В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата. Пресс-служба Минобороны России заявила, что российские вооруженные силы не наносили по нему ударов и назвало вероятной причиной разрушения «безграмотные действия операторов» ПВО, из-за которых произошло падение ракеты ВСУ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, 11 марта 2022.
Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, 11 марта 2022.
kremlin.ru

Одной строкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Он отметил, что одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста. Еще одна - примерно в 100 километрах от Гродно;

На Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались, сообщает газета Wall Street Journal;

Еврокомиссия продолжает работать над санкциями в отношении экспорта алмазов из России, сообщает телеканал RT;

Оборонный концерн Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию производства боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Украине;

Президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга срочно созвать совет Украина-НАТО;

Разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта зерна с Украины по Черному морю станут главной темой заседания Совета Украина-НАТО на уровне послов, которое состоится 26 июля в Брюсселе, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску;

Иностранные наемники на стороне ВСУ несут значительные потери «из-за своей глупости», заявил президент РФ Владимир Путин;

Владимир Путин сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек;

Украинские подразделения теряют на минных полях «очень много» саперов, некоторые военные выражают мнение, что достигнутое продвижение не стоит потраченных человеческих ресурсов и техники, пишет Kyiv Post;

В Запорожье подбили первый польский танк PT-91, поставленный Украине в рамках пакета военной помощи, сообщает Forbes Polska;

США отказывает Украине в поставках ракет ATACMS, дискуссий по этому вопросу нет;

ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа.

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