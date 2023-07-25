День 516-й. Самое важное к утру 25 июля

Верховная рада на этой неделе может рассмотреть законопроект о запрете Украинской православной церкви (бывшая УПЦ Московского патриархата), сообщает Союз православных журналистов;

По данным сырьевой компании Argus Media, впервые с момента введения США и их союзниками санкций в декабре прошлого года цена на флагманский сорт нефти Urals превысила отметку в $60 за баррель;

В Госдуме РФ предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 до 30 тыс. рублей;

Литва выступила против ослабления антироссийских санкций ради возобновления зерновой сделки;

Предприятиям ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров;

Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке;

Испания направила Украине новую партию военной помощи, она включает в себя 4 танка Leopard 2A4, 10 бронетранспортеров, 10 грузовиков, несколько карет скорой помощи и различные боеприпасы, сообщает минобороны королевства;

Ветряные электростанции Херсонской области, принадлежавшие украинским компаниям, перешли в собственность России;

Украинская зерновая ассоциация, объединяющая производителей, переработчиков и крупнейших экспортеров зерна, обратилась к комиссару Еврокомиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскису с предложением создать альтернативные маршруты для экспорта сельскохозпродукции с Украины в порты ЕС с последующей отгрузкой в третьи страны;

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы «Вагнер». «На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами», сообщает ведомство;

США намерены в ближайшие дни объявить о новой помощи Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер;