День 517-й. Самое важное к утру 26 июля

Главные новости
- Верхний предел призывного возраста с 1 января 2024 года повышен с 27 до 30 лет, а нижний остается прежним — с 18 лет. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Интерфаксу», что введение призывного возраста с 18 до 30 лет связано с демографической ситуацией и нацелено на обеспечение стабильного числа призывников. При этом срочникам разрешается заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении, передает "Коммерсантъ".
- Россия на саммите в Санкт-Петербурге предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям, глава секретариата форума Олег Озеров. Россия и без зерновой сделки будет поставлять зерно и удобрения африканским странам на коммерческой и бесплатной основе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
- Польша переводит под принудительное управление компании Boerner Insulation и Boerner Service, совладельцами которых являются российские предприниматели Сергей Колесников и Игорь Рыбаков. Об этом сообщил министр развития и технологий республики Вальдемар Буда. Швейцарский банк Julius Baer закроет счета российских клиентов, а крупнейший в России золотодобытчик «Полюс» ушел с Лондонской фондовой биржи из-за введенных в июне блокирующих санкций США и Британии.
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Евросоюз выделил Украине транш в €1,5 млрд на поддержку страны и ремонт инфраструктуры;
США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн;
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту;
Министры сельского хозяйства стран Европейского союза на заседании Совета ЕС во вторник обсуждают возможное продление после 15 сентября ограничений на ввоз украинского зерна в пяти приграничных с Украиной странах союза;
Госдума приняла закон, облегчающий госзакупки для СВО. Минобороны в этих целях сможет заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика;
Генпрокуратура признала нежелательной работу в России SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды, созданной иноагентом Натальей Синдеевой;
Для усиления охраны общественного порядка и борьбы с диверсантами в отдельных субъектах РФ будут создаваться специализированные государственные унитарные предприятия;
Пять стран Восточной Европы обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины;
Законопроект о частных военных компаниях в России может быть внесен в Госдуму осенью всеми фракциями, сообщил лидер «Справедливой России—За правду» Сергей Миронов;
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО;
Совбез ООН 26 июля проведет еще одно заседание по ситуации вокруг зерновой сделки;
ЧВК «Вагнер» уже приступила к передаче опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений, заявили в МВД республики.