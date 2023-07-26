День 517-й. Самое важное к утру 26 июля

Евросоюз выделил Украине транш в €1,5 млрд на поддержку страны и ремонт инфраструктуры;

США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн;

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту;

Министры сельского хозяйства стран Европейского союза на заседании Совета ЕС во вторник обсуждают возможное продление после 15 сентября ограничений на ввоз украинского зерна в пяти приграничных с Украиной странах союза;

Госдума приняла закон, облегчающий госзакупки для СВО. Минобороны в этих целях сможет заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика;

Генпрокуратура признала нежелательной работу в России SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды, созданной иноагентом Натальей Синдеевой;

Для усиления охраны общественного порядка и борьбы с диверсантами в отдельных субъектах РФ будут создаваться специализированные государственные унитарные предприятия;

Пять стран Восточной Европы обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины;

Законопроект о частных военных компаниях в России может быть внесен в Госдуму осенью всеми фракциями, сообщил лидер «Справедливой России—За правду» Сергей Миронов;

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО;

Совбез ООН 26 июля проведет еще одно заседание по ситуации вокруг зерновой сделки;