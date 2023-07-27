27 июля
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Политика

День 518-й. Самое важное к утру 27 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации в стране на 90 суток. Пограничникам на Украине запретили выпускать из страны чиновников и депутатов, а правоохранительные органы страны проводят проверки в отношении более 100 военкомов на предмет злоупотреблений и коррупции.
  • НАТО рассматривает возможность «дополнительных шагов» для вывоза продовольствия с Украины, сообщил постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит после заседания Совета Украина-НАТО. Словакия поддержала импорт зерна с Украины на мировой рынок по «коридорам солидарности», которые в отсутствие зерновой сделки предложила создать Еврокомиссия, сообщил словацкий министр сельского хозяйства Йозеф Биреш;
  • Кабмин Молдавии предложил парламенту продлить режим ЧП на 60 дней в связи с конфликтом на Украине и опасностью дестабилизации внутриполитической ситуации. Молдавия сократит численность персонала посольства РФ - диппредставительство России в Кишиневе покинут 22 дипломата и 23 технических работника.
Зерно. Калькулятор.
Зерно. Калькулятор.
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Одной строкой

Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц;

Страны Балтии договорились ускорить отсоединение от общей с РФ энергосети;

В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать» для последующей установки трезубца;

«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транспортировку на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания;

Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится с сентября этого года на более поздний срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов;

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ;

Грузинские банки «Карту» и Терабанк, а также филиал казахстанского Halyk Bank в Грузии приостановили переводы денежных средств через российскую платежную систему «Юнистрим», попавшую под санкции США;

Жителей Белгорода, чье имущество утрачено в результате обстрелов ВСУ и террористических актов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество;

Суд оштрафовал главного редактора издания «Ревда-инфо» (Свердловская область) Валентину Пермякову на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ;

После прекращения зерновой сделки НАТО усилит разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА — заявление по итогам заседания Совета НАТО-Украина;

Внутренние войска Белоруссии проводят боевое слаживание с группой «Вагнер», сообщил заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков;

Послы ЕС не согласовали запрет на белорусские удобрения.

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