День 518-й. Самое важное к утру 27 июля

Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц;

Страны Балтии договорились ускорить отсоединение от общей с РФ энергосети;

В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать» для последующей установки трезубца;

«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транспортировку на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания;

Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится с сентября этого года на более поздний срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов;

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ;

Грузинские банки «Карту» и Терабанк, а также филиал казахстанского Halyk Bank в Грузии приостановили переводы денежных средств через российскую платежную систему «Юнистрим», попавшую под санкции США;

Жителей Белгорода, чье имущество утрачено в результате обстрелов ВСУ и террористических актов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество;

Суд оштрафовал главного редактора издания «Ревда-инфо» (Свердловская область) Валентину Пермякову на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ;

После прекращения зерновой сделки НАТО усилит разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА — заявление по итогам заседания Совета НАТО-Украина;

Внутренние войска Белоруссии проводят боевое слаживание с группой «Вагнер», сообщил заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков;