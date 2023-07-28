День 519-й. Самое важное к утру 28 июля

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на сложности пандемии и санкции удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году.

Цена нефти Brent на бирже превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля;

Нацбанк Украины снизил ключевую ставку впервые с начала спецоперации России. Ее понизили на 3 п. п., до 22%;

За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС, отметил президент РФ Владимир Путин;

Россия запросила на 31 июля заседание Совбеза ООН по проблеме «использования террористических методов» Украиной, передает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский;

Украинские войска приступили к основному этапу контрнаступления, сообщила газета The New York Times;

Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для контрнаступления, пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников;

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время «многие страны перестанут закупать оружие у стран коллективного Запада», так как оно показало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине;

Судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск в РФ. СКР считает ее одной из ответственных за выдачу ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой;

На Украине вступил в силу закон, который требует изменить все топонимы, связанные с Россией и советским периодом — уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь;

Во II квартале российские банки предоставили участникам специальной военной операции кредитные каникулы на 12,8 млрд рублей, сообщает Банк России;