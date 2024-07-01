День 859-й. Самое важное к утру 1 июля

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Ребенок погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. В Белгородской области дрон атаковал автомобиль — в результате погибла четырехлетняя девочка. Еще четыре пассажира получили ранения.
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Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников. Президент Украины посчитал возможным вести переговоры с России через посредников любой страны.
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Над Брянской областью уничтожено 18 беспилотников. 1 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников.
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Снаряд пробил девять этажей жилого дома в Ясиноватой
В Курской области пять человек обратились за медпомощью после атаки беспилотника
В Белгородской области несколько населенных пунктов обесточены после атаки БПЛА
На Украине от электроснабжения отключены жители восьми регионов
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