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Политика

День 859-й. Самое важное к утру 1 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Ребенок погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. В Белгородской области дрон атаковал автомобиль — в результате погибла четырехлетняя девочка. Еще четыре пассажира получили ранения.

  • Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников. Президент Украины посчитал возможным вести переговоры с России через посредников любой страны.

  • Над Брянской областью уничтожено 18 беспилотников. 1 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников.

Армия.
Армия.
unsplash.com

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