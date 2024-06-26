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Политика

День 853-й. Самое важное к утру 26 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В партии Reform UK обвинили Джонсона в гибели тысяч украинских солдат. Лидер британской правопопулистской партии Найджел Фараж также допустил, что Киеву придется отказаться от части территорий ради прекращения боевых действий.

  • Саммит ЕС 27-28 июня обсудит назначения глав евроинститутов и поставки оружия Украине. Встреча 27 июня начнется с дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

  • Греческий политик обвинил США в организации атаки на Севастополь. Панайотис Лафазанис отметил, что Украина осуществила эту операцию "под американским контролем и с использованием американских ракет".

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Япония пообещала продолжить введение жестких санкций в отношении России.

МО РФ: расчет пушки М-46 Северной группировки помог захватить опорный пункт ВСУ.

МО сообщило, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке в ДНР.

В Минобороны сообщили о срыве попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов.

МО РФ рассказало о работе расчета ЗРПК "Панцирь-С1".

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