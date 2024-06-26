День 853-й. Самое важное к утру 26 июня

В партии Reform UK обвинили Джонсона в гибели тысяч украинских солдат. Лидер британской правопопулистской партии Найджел Фараж также допустил, что Киеву придется отказаться от части территорий ради прекращения боевых действий.

Саммит ЕС 27-28 июня обсудит назначения глав евроинститутов и поставки оружия Украине. Встреча 27 июня начнется с дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским.