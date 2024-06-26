День 853-й. Самое важное к утру 26 июня

Главные новости
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В партии Reform UK обвинили Джонсона в гибели тысяч украинских солдат. Лидер британской правопопулистской партии Найджел Фараж также допустил, что Киеву придется отказаться от части территорий ради прекращения боевых действий.
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Саммит ЕС 27-28 июня обсудит назначения глав евроинститутов и поставки оружия Украине. Встреча 27 июня начнется с дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Греческий политик обвинил США в организации атаки на Севастополь. Панайотис Лафазанис отметил, что Украина осуществила эту операцию "под американским контролем и с использованием американских ракет".
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Япония пообещала продолжить введение жестких санкций в отношении России.
МО РФ: расчет пушки М-46 Северной группировки помог захватить опорный пункт ВСУ.
МО сообщило, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке в ДНР.
В Минобороны сообщили о срыве попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов.
МО РФ рассказало о работе расчета ЗРПК "Панцирь-С1".
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