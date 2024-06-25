День 852-й. Самое важное к утру 25 июня

Главные новости
- Житель поврежденной многоэтажки в Белгороде рассказал о моменте прилета в дом БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Небензя назвал примером двойных стандартов реакцию секретариата ООН на атаку в Севастополе. Постоянный представитель России при ООН отметил, что РФ "не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию".
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В Думе предложили компенсировать 20% от стоимости турпутевки участникам СВО. Яна Лантратова также предложила включить в число участников программы "Возврат. туризм" вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач специальной военной операции.
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МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра.
Лидер "независимой Ичкерии" обвиняется в создании террористического батальона для ВСУ.
МО РФ: бойцы южной группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении.
На Сахалине осудили двух военных за групповое дезертирство в зоне СВО.
Житель поврежденной многоэтажки в Белгороде рассказал о моменте прилета в дом БПЛА.
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