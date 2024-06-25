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Политика

День 852-й. Самое важное к утру 25 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Житель поврежденной многоэтажки в Белгороде рассказал о моменте прилета в дом БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

  • Небензя назвал примером двойных стандартов реакцию секретариата ООН на атаку в Севастополе. Постоянный представитель России при ООН отметил, что РФ "не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию".

  • В Думе предложили компенсировать 20% от стоимости турпутевки участникам СВО. Яна Лантратова также предложила включить в число участников программы "Возврат. туризм" вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач специальной военной операции.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра.

Лидер "независимой Ичкерии" обвиняется в создании террористического батальона для ВСУ.

МО РФ: бойцы южной группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении.

На Сахалине осудили двух военных за групповое дезертирство в зоне СВО.

Житель поврежденной многоэтажки в Белгороде рассказал о моменте прилета в дом БПЛА.

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