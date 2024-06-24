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Политика

День 851-й. Самое важное к утру 24 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки территории Запорожской АЭС с использованием беспилотников. Из-за повреждения подстанций «Луч» и «Радуга» город Энергодар, в котором находится станция, 16 часов оставался без электричества.
  • Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура по жертвам ракетной атаки. Сегодня, 23 июня, из-за падения обломков ракет ATACMS погибли пять человек, в том числе трое детей. Пострадали 124 человека. Позднее день траура по всему Крыму объявил глава республики Сергей Аксенов.
  • Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ракетной атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Ранее было известно о четырех погибших и 144 пострадавших.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 87,96 рублей. Евро — 94,26 рубля.

Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS.

Число погибших от ракетного удара по Севастополю увеличилось до пяти.

Минобороны возложило на США ответственность за гибель людей в Севастополе.

Папа римский способствовал освобождению украинского митрополита Ионафана.

Зампостпреда Дагестана при президенте РФ возглавит батальон «Каспий» в зоне СВО.

По поручению Путина из Москвы в Севастополь прилетели врачи и психологи.

Мэр Харькова: половина города обесточена после удара

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