День 851-й. Самое важное к утру 24 июня

Главные новости
- Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки территории Запорожской АЭС с использованием беспилотников. Из-за повреждения подстанций «Луч» и «Радуга» город Энергодар, в котором находится станция, 16 часов оставался без электричества.
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура по жертвам ракетной атаки. Сегодня, 23 июня, из-за падения обломков ракет ATACMS погибли пять человек, в том числе трое детей. Пострадали 124 человека. Позднее день траура по всему Крыму объявил глава республики Сергей Аксенов.
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ракетной атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Ранее было известно о четырех погибших и 144 пострадавших.
Армия.
unsplash.com
Одной строкой
Доллар — 87,96 рублей. Евро — 94,26 рубля.
Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS.
Число погибших от ракетного удара по Севастополю увеличилось до пяти.
Минобороны возложило на США ответственность за гибель людей в Севастополе.
Папа римский способствовал освобождению украинского митрополита Ионафана.
Зампостпреда Дагестана при президенте РФ возглавит батальон «Каспий» в зоне СВО.
По поручению Путина из Москвы в Севастополь прилетели врачи и психологи.
Мэр Харькова: половина города обесточена после удара
Самое важное - в нашем Telegram-канале