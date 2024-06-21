День 848-й. Самое важное к утру 21 июня

Politico: США разрешили удары их оружием по силам РФ, атакующим через границу с Украиной. Американские должностные лица настаивают на том, что подход Соединенных Штатов якобы не изменился, передает газета со ссылкой на источники.

Трамп пообещал, что не отправит американских военных для помощи Киеву. Экс-президент США отметил, что конфликт начался из-за разговоров о вступлении Украины в НАТО.