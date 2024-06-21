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Политика

День 848-й. Самое важное к утру 21 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Politico: США разрешили удары их оружием по силам РФ, атакующим через границу с Украиной. Американские должностные лица настаивают на том, что подход Соединенных Штатов якобы не изменился, передает газета со ссылкой на источники.

  • Трамп пообещал, что не отправит американских военных для помощи Киеву. Экс-президент США отметил, что конфликт начался из-за разговоров о вступлении Украины в НАТО.

  • США утверждают, что ATACMS все еще не могут использоваться для ударов вглубь РФ. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что политика Соединенных Штатов по использованию своих вооружений якобы сфокусирована на ведении ответного огня.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Актер Леонид Гусаров погиб в спецоперации.

ВС РФ сообщили о поражении группировкой "Днепр" опорника ВСУ в Запорожской области.

В Краснодарском крае после массированной атаки БПЛА пострадали четыре человека.

В Шебекине и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность.

В Дербентском районе пятерых участников СВО наградили орденами Мужества посмертно.

Кобахидзе заявил, что отношения с ЕС и США наладятся после окончания конфликта на Украине.

Путин считает, что Запад заменит Зеленского в первой половине 2025 года.

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