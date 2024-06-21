День 848-й. Самое важное к утру 21 июня

Главные новости
-
Politico: США разрешили удары их оружием по силам РФ, атакующим через границу с Украиной. Американские должностные лица настаивают на том, что подход Соединенных Штатов якобы не изменился, передает газета со ссылкой на источники.
-
Трамп пообещал, что не отправит американских военных для помощи Киеву. Экс-президент США отметил, что конфликт начался из-за разговоров о вступлении Украины в НАТО.
-
США утверждают, что ATACMS все еще не могут использоваться для ударов вглубь РФ. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что политика Соединенных Штатов по использованию своих вооружений якобы сфокусирована на ведении ответного огня.
Одной строкой
Актер Леонид Гусаров погиб в спецоперации.
ВС РФ сообщили о поражении группировкой "Днепр" опорника ВСУ в Запорожской области.
В Краснодарском крае после массированной атаки БПЛА пострадали четыре человека.
В Шебекине и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность.
В Дербентском районе пятерых участников СВО наградили орденами Мужества посмертно.
Кобахидзе заявил, что отношения с ЕС и США наладятся после окончания конфликта на Украине.
Путин считает, что Запад заменит Зеленского в первой половине 2025 года.
Самое важное - в нашем Telegram-канале