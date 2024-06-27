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Политика

День 854-й. Самое важное к утру 27 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • МИД Финляндии сообщил, что власти страны подписали соглашение о поддержке программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках нее Хельсинки выделят Киеву €500 тыс.
  • Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил агентству STT, что в стране идет подготовка украинских военных. По его словам, на обучение было затрачено около €18 млн. Глава ведомства подчеркнул, что Финляндия не намерена направлять свой военный контингент на Украину.
  • МИД Казахстана сообщил, что у главы министерства Мурата Нуртлеу не было разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном о сдерживании России. Слова Кэмерона ведомство назвало дезинформацией.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 87,81 рублей. Евро — 94,11 рубля.

Bloomberg: НАТО пытается договориться о долгосрочном финансировании Украины.

Шольц исключил вмешательство НАТО в конфликт на Украине.

СКР: сумма ущерба от действий Киева превысила 734 млрд рублей.

МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия.

Зеленский анонсировал «новую конкретику ради мира» в июле.

Минобороны возложило на США ответственность за гибель людей в Севастополе.

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