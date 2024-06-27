День 854-й. Самое важное к утру 27 июня

Главные новости
- МИД Финляндии сообщил, что власти страны подписали соглашение о поддержке программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках нее Хельсинки выделят Киеву €500 тыс.
- Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил агентству STT, что в стране идет подготовка украинских военных. По его словам, на обучение было затрачено около €18 млн. Глава ведомства подчеркнул, что Финляндия не намерена направлять свой военный контингент на Украину.
- МИД Казахстана сообщил, что у главы министерства Мурата Нуртлеу не было разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном о сдерживании России. Слова Кэмерона ведомство назвало дезинформацией.
Мобилизация. Армия.
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