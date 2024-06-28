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Политика

День 855-й. Самое важное к утру 28 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot. В апреле Израиль заявил, что начнет вывод из эксплуатации своих восьми батарей Patriot, которым более 30 лет, и заменит их более совершенными системами. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
  • Украина в рамках взаимных письменных обязательств с Европейским союзом (ЕС) обязуется усилить прозрачность и подотчетность в отношении помощи из ЕС. На данный момент общая помощь Украине со стороны ЕС составляет около €108 млрд, включая €39 млрд военной поддержки.
  • Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирная инициатива России по Украине носит срочный характер. Он пояснил, что предложение президента России Владимира Путина основано на провозглашении нейтралитета Украины и ее отказе от намерения вступить в НАТО.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 85,00 рублей. Евро — 90,94 рублей.

Зеленский: Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.

Медведев призвал международное сообщество не поддерживать изъятие активов РФ.

Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на торецком направлении в Донбассе.

NYT: НАТО на саммите объявит о создании миссии для координации помощи Украине.

МИД России назвал юридически ничтожным решение ЕСПЧ по Крыму.

ЕС продлил защиту украинских беженцев до 2026 года.

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