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Политика

День 860-й. Самое важное к утру 2 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Всемирный банк внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. В эту категорию входят государства, где уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения составляет более $14 005. ВНД — это ВВП плюс сальдо доходов, полученных гражданами страны из-за рубежа и вывезенных иностранцами за рубеж. В России, по оценкам организации, в 2023 году показатель составил $14 250.
  • После удара российских военных по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области Вооруженные силы Украины понесли потери техники, рассказал бывший спикер Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат.
  • На июльском саммите НАТО альянс назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине, который будет работать в Киеве, и создаст в Висбадене командование для координации поставок техники ВСУ. Москва осуждает помощь Киеву.
НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Одной строкой

Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ.

Владелец X Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи из-за ее поста в соцсети о том, что Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах запретит аборты в стране.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В Брянской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Суражским районом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Главное управление ракетостроения КНДР провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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