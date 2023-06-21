День 482-й. Самое важное к утру 21 июня

Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить мирные переговоры Украины и России, сообщила французская газета Le Monde.

Экспорт продовольствия из портов Украины в рамках зерновой сделки сократился с 4,2 млн тонн в октябре 2022 года до 1,3 млн тонн в мае, порт Южный по-прежнему не обслуживает суда в рамках соглашения — заявление офиса генсека ООН Антониу Гутерриша.

Минобороны США на $6,2 млрд переоценил военную помощь, направленную Украине за время военного конфликта с Россией, сообщила представитель ведомства Сабрина Сингх. По ее словам, ошибка связана с разным методом оценки стоимости вооружений.

Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни назначил экс-посла Италии в Киеве Давиде ла Чечилия на должность специального посланника МИД по восстановлению Украины.

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли выступил за восстановление Украины средствами попавших под санкции бизнесменов.

МВД Украины сообщило о 21 погибшем в результате последствий от разрушения Каховской ГЭС

Первым российским военнослужащим, получившим премию в 1 млн рублей за уничтожение немецкого танка Leopard 2 в ходе боевых действий на Украине, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

МИД Украины сообщил о возвращении троих военнопленных из Венгрии.

Госдума приняла закон о создании свободной экономической зоны в четырех новых регионах.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов вышел в эфир украинского телевидения впервые после сообщений СМИ о тяжелом ранении. Он заверил, что здоров, а информацию о ранении назвал фейком.

Китай готов присоединиться к странам Африки для урегулирования конфликта на Украине.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу пообещал удары по центрам принятия решений, если ВСУ атакуют РФ западными ракетами.

МИД Венгрии заявил, что власти не участвовали в переговорах о передаче Россией 11 военных из Закарпатья.

НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не представит график присоединения Украины.

Российская разведка предложила сотрудникам загранучреждений Украины переехать в Москву.

Российские военные сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не вооруженных сил Украины, утверждает директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Число погибших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 38.

ФСБ задержала в Нальчике подозреваемого в работе на СБУ украинца.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства.

Индия в ситуации вокруг Украины выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Латвийский филиал шведского банка Swedbank заплатит США $3,43 млн из-за нарушения американских санкций по Крыму, сообщила пресс-служба Минфина США.

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco ликвидирует одну из двух своих «дочек» в России — «Сиско Системс» — данные портала «Федресурс».

Германия намерена заказать у оборонного концерна Rheinmetall около 30 тыс. снарядов для самоходных гаубиц PzH 2000 общей стоимостью €118,5 млн ($130 млн) — Bloomberg. В настоящее время запасы боеприпасов Бундесвера сильно истощены в связи с массовыми поставками на Украину.

По данным «Укрэнерго», за полгода на Украине повреждены 43% магистральных сетей.

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей, так как мессенджер отказался удалять 32 канала с фейками о спецоперации.

Джо Байден считает, что Владимир Путин действительно может применить тактическое ядерное оружие.

Более 8 млн украинцев являются беженцами, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.