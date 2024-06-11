Эксперт КНР заявил о попытках Киева создать видимость улучшения ситуации на поле боя. Таким образом Украина хочет добавить себе дипломатического веса и заручиться дополнительной поддержкой Запада, считает профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь.

Эксперт: Парижу выгодно, чтобы старые истребители Mirage сгорели в украинской степи. Аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр считает, что эти летательные аппараты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2029 году для замены на истребители Rafale в версии F4.5 или F5.