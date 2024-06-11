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Политика

День 838-й. Самое важное к утру 11 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Эксперт КНР заявил о попытках Киева создать видимость улучшения ситуации на поле боя. Таким образом Украина хочет добавить себе дипломатического веса и заручиться дополнительной поддержкой Запада, считает профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь.

  • Эксперт: Парижу выгодно, чтобы старые истребители Mirage сгорели в украинской степи. Аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр считает, что эти летательные аппараты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2029 году для замены на истребители Rafale в версии F4.5 или F5.

  • Адвокат: вариантом для прекращения следствия против Попова может стать его отправка на СВО. Сергей Буйновский отметил, что защита уже готовит соответствующие документы.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Премьер Японии примет участие в конференции по Украине.

В КНР заявили, что консенсус Китая и Бразилии по Украине одобряет все больше стран.

NHK: в заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск России.

В ДНР за сутки из-за ударов ВСУ пострадали семь человек.

Минобороны России сообщило о срыве офицером наступления ВСУ.

В Донецке пострадал мужчина из-за детонации взрывоопасного предмета.

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