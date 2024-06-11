День 838-й. Самое важное к утру 11 июня

Главные новости
-
Эксперт КНР заявил о попытках Киева создать видимость улучшения ситуации на поле боя. Таким образом Украина хочет добавить себе дипломатического веса и заручиться дополнительной поддержкой Запада, считает профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь.
-
Эксперт: Парижу выгодно, чтобы старые истребители Mirage сгорели в украинской степи. Аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр считает, что эти летательные аппараты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2029 году для замены на истребители Rafale в версии F4.5 или F5.
-
Адвокат: вариантом для прекращения следствия против Попова может стать его отправка на СВО. Сергей Буйновский отметил, что защита уже готовит соответствующие документы.
Одной строкой
Премьер Японии примет участие в конференции по Украине.
В КНР заявили, что консенсус Китая и Бразилии по Украине одобряет все больше стран.
NHK: в заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск России.
В ДНР за сутки из-за ударов ВСУ пострадали семь человек.
Минобороны России сообщило о срыве офицером наступления ВСУ.
В Донецке пострадал мужчина из-за детонации взрывоопасного предмета.
Самое важное - в нашем Telegram-канале