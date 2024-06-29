День 856-й. Самое важное к утру 29 июня

Reuters: США намерены 1 июля объявить о новом пакете военной помощи Украине. По сведениям агентства, в него, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK.

Журналист заявил, что Киев может завершить конфликт, приняв предложение Путина. Если украинский лидер Владимир Зеленский "действительно хочет покончить с войной", он способен "сделать это прямо сегодня", считает Джексон Хинкл.