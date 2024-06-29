День 856-й. Самое важное к утру 29 июня

Главные новости
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Reuters: США намерены 1 июля объявить о новом пакете военной помощи Украине. По сведениям агентства, в него, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK.
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Журналист заявил, что Киев может завершить конфликт, приняв предложение Путина. Если украинский лидер Владимир Зеленский "действительно хочет покончить с войной", он способен "сделать это прямо сегодня", считает Джексон Хинкл.
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В Севастополе назвали суммы штрафов за недопуск на объекты во время тревоги. Они составят 3-5 тыс. рублей для физических лиц, уточнила замгубернатора города Светлана Пирогова.
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Херш заявил, что Байден напрасно финансирует Украину.
Из-за атаки украинского дрона погибла мирная жительница ДНР.
Расчет "Искандера" уничтожил позиции украинского ЗРК в Одесской области.
Швейцария и Китай обменялись мнениями о конференции в Бюргенштоке.
В Севастополе уничтожили новые фрагменты ATACMS после обстрела ВСУ.
В Курской области уничтожили девять украинских дронов.
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