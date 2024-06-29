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Политика

День 856-й. Самое важное к утру 29 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Reuters: США намерены 1 июля объявить о новом пакете военной помощи Украине. По сведениям агентства, в него, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK.

  • Журналист заявил, что Киев может завершить конфликт, приняв предложение Путина. Если украинский лидер Владимир Зеленский "действительно хочет покончить с войной", он способен "сделать это прямо сегодня", считает Джексон Хинкл.

  • В Севастополе назвали суммы штрафов за недопуск на объекты во время тревоги. Они составят 3-5 тыс. рублей для физических лиц, уточнила замгубернатора города Светлана Пирогова.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Херш заявил, что Байден напрасно финансирует Украину.

Из-за атаки украинского дрона погибла мирная жительница ДНР.

Расчет "Искандера" уничтожил позиции украинского ЗРК в Одесской области.

Швейцария и Китай обменялись мнениями о конференции в Бюргенштоке.

В Севастополе уничтожили новые фрагменты ATACMS после обстрела ВСУ.

В Курской области уничтожили девять украинских дронов.

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