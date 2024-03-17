17 марта
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Политика

День 752-й. Самое важное к утру 17 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • на Славянском нефтезаводе после атаки БПЛА начался пожар, умер один человек.

  • Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах.

  • Глава Минобразования Германии призвала ввести уроки гражданской обороны в школах.

  • В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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