День 752-й. Самое важное к утру 17 марта

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на Славянском нефтезаводе после атаки БПЛА начался пожар, умер один человек.
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Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах.
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Глава Минобразования Германии призвала ввести уроки гражданской обороны в школах.
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В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200.
Армия. Мобилизация.
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