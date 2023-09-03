День 556-й. Самое важное к утру 3 сентября

Главные новости
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Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян отметил, что в районе населенного пункта Ингулец российские военные ликвидировали гаубицу М777 американского производства.
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В Министерстве обороны России пояснили, что каждый день разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за военными ВСУ.
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Порядка 23 авиарейсов отменены и 19 задержаны в Москве в ночь на 3 сентября, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".
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МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ.
Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий.
В МО РФ сообщили об отражении пяти атак украинских штурмовых групп в районе Артемовска.
МОК подтвердил невозможность участия российских спортсменов в Азиатских играх 2023 года.
В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек.