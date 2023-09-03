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Политика

День 556-й. Самое важное к утру 3 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян отметил, что в районе населенного пункта Ингулец российские военные ликвидировали гаубицу М777 американского производства.

  • В Министерстве обороны России пояснили, что каждый день разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за военными ВСУ.

  • Порядка 23 авиарейсов отменены и 19 задержаны в Москве в ночь на 3 сентября, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".

Одной строкой

МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ.

Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий.

В МО РФ сообщили об отражении пяти атак украинских штурмовых групп в районе Артемовска.

МОК подтвердил невозможность участия российских спортсменов в Азиатских играх 2023 года.

В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек.

Ранее День 555-й. Самое важное к утру 2.

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