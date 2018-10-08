Депутат Бийска решил голодать в палатке у мэрии и потребовал у Томенко спасти медицину

Что требует Корчагин?
Корчагин установил палатку у здания администрации города и вывесил на нее объявление о проведении бессрочной голодовки и описал свои требования.
Требования:
- создать в Бийске отдел горздрава,
- организовать круглый стол в Бийске по вопросам медицины, чтобы обсудить пути решения проблем, участие губернатора — обязательно,
- отправить министра здравоохранения края в отставку,
- начать ремонт в городской детской инфекционной больнице.
Впрочем, в комментариях к посту о голодовке в «Одноклассниках» он написал, что снимает последнее требование, так как срок сдачи объекта в эксплуатацию — весна 2019 года, и «неделю назад зашли туда строители».
В этом сообщении он говорит, что пытается как-то привлечь внимание к проблемам здравоохранения в Бийске. Корчагин утверждает, что пробовал организовать митинг на эту тему, но ему отказали в проведении.
Евгений Корчагин,
депутат Бийской городской Думы:
Платная медицина растет, как грибы, люди по два месяца не могут попасть на прием к специалисту в обычной больнице, а в платной, пожалуйста, все есть.
К нему уже приезжал полицейские, взяли с него объяснительную и «пока уехали».
Чем известен голодающий?
Корчагин уже неоднократно становился организатором протестных акций в Бийске, в том числе в 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко соответственно.
Он же в 2016 году вывешивал прямо на здании мэрии плакат против Лидии Громогласовой. В 2017-м Корчагин на выборах в гордуму победил ее на округе.
В 2018 году в разгар президентской кампании на администрации также появился плакат, агитирующий за кандидата от коммунистов Павла Грудинина.
А первую известность Корчагин приобрел благодаря своей поездке на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».
Что происходит в здравоохранении Бийска?
Повод для голодовки, объявленной Корчагиным сейчас, действительно есть.
Так, Минздрав 6 июня заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская записала видеообращение к общественности и к властям, в котором рассказала о проблемах учреждения. После этого власти Алтайского края решил выделить 41 млн рублей на завершение ремонта бийской ЦГБ.
В августе стало известно, что в Бийске поликлиники и больницы оказались укомплектованы только на 35−36% от нормы. Как писал «Бийский рабочий», только в онкологическом диспансере с кадрами дела обстоят более-менее нормально — там процент кадрового обеспечения составляет 46%. Из-за нехватки кадров в горбольнице № 2 травмпункт стал работать лишь по четным числам. Ранее по тому же методу работало и гинекологическое отделение горбольницы № 2, писал Банкфакс.
Недовольство горожан и серия публикаций о бийском здравоохранении привели к тому, что в наукоград выезжала комиссия из краевого минздрава. Тогда, в частности, замминистра Константин Гордеев пообещал усовершенствовать структуру заработной платы и к концу года в два раза будет увеличить окладную часть для всех медицинских работников.