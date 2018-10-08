Депутат Бийска решил голодать в палатке у мэрии и потребовал у Томенко спасти медицину

Депутат Бийской гордумы Евгений Корчагин, который в 2017 году избирался от КПРФ, но в сентябре 2018-го вышел из партии , объявил бессрочную голодовку. Он выдвинул четыре требования по теме здравоохранения в Бийске к губернатору Виктору Томенко, правда, одно потом снял.

Что требует Корчагин?

Корчагин установил палатку у здания администрации города и вывесил на нее объявление о проведении бессрочной голодовки и описал свои требования.

Требования:

создать в Бийске отдел горздрава,

организовать круглый стол в Бийске по вопросам медицины , чтобы обсудить пути решения проблем , участие губернатора — обязательно,

чтобы обсудить пути решения проблем участие губернатора — обязательно, отправить министра здравоохранения края в отставку,

начать ремонт в городской детской инфекционной больнице.

Впрочем, в комментариях к посту о голодовке в «Одноклассниках» он написал, что снимает последнее требование, так как срок сдачи объекта в эксплуатацию — весна 2019 года, и «неделю назад зашли туда строители».

В этом сообщении он говорит, что пытается как-то привлечь внимание к проблемам здравоохранения в Бийске. Корчагин утверждает, что пробовал организовать митинг на эту тему, но ему отказали в проведении.

Евгений Корчагин,

депутат Бийской городской Думы:

Платная медицина растет, как грибы, люди по два месяца не могут попасть на прием к специалисту в обычной больнице, а в платной, пожалуйста, все есть.

К нему уже приезжал полицейские, взяли с него объяснительную и «пока уехали».

Чем известен голодающий?

Корчагин уже неоднократно становился организатором протестных акций в Бийске, в том числе в 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко соответственно.

Он же в 2016 году вывешивал прямо на здании мэрии плакат против Лидии Громогласовой. В 2017-м Корчагин на выборах в гордуму победил ее на округе.

В 2018 году в разгар президентской кампании на администрации также появился плакат, агитирующий за кандидата от коммунистов Павла Грудинина.

А первую известность Корчагин приобрел благодаря своей поездке на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».

Что происходит в здравоохранении Бийска?

Повод для голодовки, объявленной Корчагиным сейчас, действительно есть.

Так, Минздрав 6 июня заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская записала видеообращение к общественности и к властям, в котором рассказала о проблемах учреждения. После этого власти Алтайского края решил выделить 41 млн рублей на завершение ремонта бийской ЦГБ.

В августе стало известно, что в Бийске поликлиники и больницы оказались укомплектованы только на 35−36% от нормы. Как писал «Бийский рабочий», только в онкологическом диспансере с кадрами дела обстоят более-менее нормально — там процент кадрового обеспечения составляет 46%. Из-за нехватки кадров в горбольнице № 2 травмпункт стал работать лишь по четным числам. Ранее по тому же методу работало и гинекологическое отделение горбольницы № 2, писал Банкфакс.

Недовольство горожан и серия публикаций о бийском здравоохранении привели к тому, что в наукоград выезжала комиссия из краевого минздрава. Тогда, в частности, замминистра Константин Гордеев пообещал усовершенствовать структуру заработной платы и к концу года в два раза будет увеличить окладную часть для всех медицинских работников.