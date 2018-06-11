В алтайской больнице решили закончить ремонт после видеожалобы заведующей

Минздрав Алтайского края решил выделить 41 млн рублей на завершение ремонта бийской ЦГБ. 6 июня заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская записала видеообращение к общественности и к властям, в котором рассказала о проблемах учреждения, пишет "Бийский рабочий".
В 2017 году инфекционное отделение, которое не видело ремонта 30 лет, решили привести в порядок. Из-за работ в здании оно переехало в село Первомайское Бийского района.
Дату окончания ремонтных работ определили 25 декабря 2017 года, но к намеченному сроку сделали только 2 и 3 этажи. Без отремонтированного первого этажа отделение не смогло начать работу по "месту прописки" и продолжило существовать в селе. Там же разместился и пост интенсивной терапии.
Последний год персоналу инфекционного отделения приходилось не только ездить на работу в село, но и бегать между зданиями.
В начале февраля краевые власти провели экскурсию для СМИ, хвалились ремонтом. Тогда сообщили, что деньги на ремонт первого этажа уже выделили. Однако и после экскурсии ремонт с места не сдвинулся.
В итоге заведующая отделением Лариса Фоминская не выдержала и записала видеообращение к властям, в котором рассказала о ситуации. Примечательно, что после обращения на решение о дальнейшей судьбе инфекционного отделения понадобилось всего несколько дней.
В министерстве сообщили, что ремонтные работы "с целью создания условий для комфортного размещения пациентов начнутся сразу после проведения процедуры торгов". Кроме того, в 2018 году за счет целевых субсидий планируется благоустройство территории больницы.
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