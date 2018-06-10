Центральную городскую больницу в Бийске отремонтируют за 41 миллион рублей

В 2017 году деньги, которые выделили для больницы в рамках краевой адресной инвестиционной программы, направили на капремонт инженерных сетей, замену дверных блоков, окон, ремонт палат на втором и третьем этажах, сообщает краевой Минздрав.

Ремонт начнется после проведения торгов. Цель ремонта — создание условий для комфортного размещения пациентов.