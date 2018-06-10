Центральную городскую больницу в Бийске отремонтируют за 41 миллион рублей

В Бийске в Центральной горбольнице продолжается капитальный ремонт инфекционного отделения. Минздрав сформировал заявку на выделение 41 млн рублей, необходимых для завершения работ.
В 2017 году деньги, которые выделили для больницы в рамках краевой адресной инвестиционной программы, направили на капремонт инженерных сетей, замену дверных блоков, окон, ремонт палат на втором и третьем этажах, сообщает краевой Минздрав.
Ремонт начнется после проведения торгов. Цель ремонта — создание условий для комфортного размещения пациентов.
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