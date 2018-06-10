Проектирование дороги по бийской дамбе будет стоить 28,5 миллионов рублей

На проектирование дороги, которая пройдет по дамбе в городской черте Бийска, потребуется 28,5 млн рублей. Сами же работы оцениваются приблизительно в 10 раз дороже, сообщает "Бийский рабочий". На подготовку проектной документации уйдет несколько месяцев.
В Алтайском крае рассматривают возможные источники финансирования. На совещании в краевом министерстве финансов обсудили затраты на создание проекта, дороги и обустройство кольцевой развязки.
Длина бийской дамбы — 3,4 км. Проложенная по ней дорога будет предназначена только для легкового транспорта. Новая дорога должна позволить разгрузить "узкое" место улицы Советской (район Зеленого клина от "Ленты" до остановки "Стахановская") в часы пик.
Сейчас дамба закрыта для транзитного транспорта.
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