Проектирование дороги по бийской дамбе будет стоить 28,5 миллионов рублей

В Алтайском крае рассматривают возможные источники финансирования. На совещании в краевом министерстве финансов обсудили затраты на создание проекта, дороги и обустройство кольцевой развязки.

Длина бийской дамбы — 3,4 км. Проложенная по ней дорога будет предназначена только для легкового транспорта. Новая дорога должна позволить разгрузить "узкое" место улицы Советской (район Зеленого клина от "Ленты" до остановки "Стахановская") в часы пик.

Сейчас дамба закрыта для транзитного транспорта.